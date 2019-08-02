Еще один федеральный научный центр подключился к созданию НОЦ в Тюменской области

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Широкая научная и научно-производственная кооперация играют важнейшую роль в проекте по созданию в большой Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии подписания трехстороннего соглашения о стратегическом партнерстве между региональным правительством, Федеральным научным центром НИИ системных исследований Российской академии наук и Тюменским государственным университетом.

"Тюменская область активно формирует собственную повестку в развитии высшего образования и науки. Тот опыт, который мы получили при реализации федеральных программ "5-100" и "Опорные университеты", позволяет претендовать на более амбициозные проекты", - отметил Александр Моор. В их числе – проект по созданию в большой Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня. Пятнадцать подобных центров предстоит организовать по всей стране в соответствии с майским указом президента России.

"Важно, что в проекте по созданию НОЦ вместе с Тюменской областью участвуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ- Югра. Я благодарен губернаторам Дмитрию Артюхову и Наталье Комаровой за поддержку. Несомненным успехом работы по подготовке к созданию в Тюменской области НОЦ стало упоминание об этом проекте в послании президента России Федеральному Собранию", - сказал Александр Моор.

Разработка программы деятельности НОЦ находится на завершающем этапе. В ближайшее время ее предстоит защитить на федеральном уровне.

"В рамках деятельности НОЦ весомое значение имеют широкая научная и научно-производственная кооперация, взаимодействие со всеми заинтересованными организациями. Компетенции НИИ системных исследований Российской академии наук высоки, особенно в части обеспечения опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство и эксплуатацию научных разработок", - подчеркнул Александр Моор.

По мнению главы региона, взаимодействие с НИИ системных исследований РАН позволит сделать более эффективной работу по цифровой трансформации нефтегазового комплекса.

"Наш федеральный научный центр более десяти лет работает в Западно-Сибирском регионе. У нас большой опыт взаимодействия и с университетами, и с бизнес-партнерами. Наше отличие от классических академических организаций в том, что мы реализуем опыт изготовления инновационной продукции, проведения фундаментальных исследований и прикладных опытных работ. Соглашение позволит выполнять задачи по импортозамещению и оснащению промышленных предприятий и учебных организаций проверенными, надежными технологиями и аппаратурой", - заверил директор НИИ системных исследований РАН Сергей Власов.

Тюменский госуниверситет намерен в условиях цифровой экономики использовать в своих образовательных программах накопленный в НИИ системных исследований РАН отличный опыт по профориентации и работе со школьниками по математике и информатике, отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

"Кроме того, у института есть уникальный опыт по производству готовой конкурентоспособной продукции, который мы также планируем перенять", - подчеркнул Валерий Фальков.

Евгений Бабенко