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Террористы планировали напасть на войсковую часть во Владимирской области

Происшествия, 13:36 02 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Управление ФСБ по Владимирской области при помощи рязанских коллег пресекло деятельность террористической ячейки. Ее члены планировали напасть на войсковую часть, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства Интерфакс.

Руководил террористической ячейкой житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе со своими сообщниками он готовил нападение с целью завладеть оружием и боеприпасами.

Руководитель с сообщниками задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

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# Владимирская область , теракт , ФСБ

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