Террористы планировали напасть на войсковую часть во Владимирской области
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Управление ФСБ по Владимирской области при помощи рязанских коллег пресекло деятельность террористической ячейки. Ее члены планировали напасть на войсковую часть, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства Интерфакс.
Руководил террористической ячейкой житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе со своими сообщниками он готовил нападение с целью завладеть оружием и боеприпасами.
Руководитель с сообщниками задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".