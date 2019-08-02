Террористы планировали напасть на войсковую часть во Владимирской области

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Управление ФСБ по Владимирской области при помощи рязанских коллег пресекло деятельность террористической ячейки. Ее члены планировали напасть на войсковую часть, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства Интерфакс.

Руководил террористической ячейкой житель Владимирской области 1999 года рождения. Вместе со своими сообщниками он готовил нападение с целью завладеть оружием и боеприпасами.

Руководитель с сообщниками задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".