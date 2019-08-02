Более тысячи человек из Тюменской области прошли лечение в Крыму по путевкам "Мать и дитя"

| Фото: сайт правительства Республики Крым | Фото: сайт правительства Республики Крым

1,2 тыс. детей и родителей из Тюменской области отдохнули по путевкам "Мать и дитя" на базах Крыма с мая 2019 года. Дети прошли реабилитацию по заболеваниям дыхательной системы и атопическому дерматиту, сообщает областной департамент социального развития.

В 2019 году в пилотном проекте правительства Тюменской области примут участие более двух тысяч человек. Расходы на проживание и питание оплачиваются за счет областного бюджета, проезд к месту отдыха и обратно - родители либо законные представители.

Специалисты ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" вернулись из очередной инспекционной поездки. На встрече с главой Черноморского района Людмилой Глушко тюменцы обсудили вопросы повышения квалификации кадров, разработки единого меню, развития материально-технической базы.

Как отмечают тюменские организаторы отдыха, за годы сотрудничества с Тюменской областью многое сделано для улучшения инфраструктуры отдыха подшефного Черноморского района. Существенные изменения произошли в благоустройстве центрального пляжа поселка Межводное. Там появились шезлонги, навесы, кабинки для переодевания, душевые, питьевые фонтанчики и общественные туалеты.

По мнению врачей, здоровье детей, участвовавших в проекте в 2018 году, значительно улучшилось. Побывавшие в Крыму дети на 33% меньше страдали тяжелыми и средне-тяжелыми обострениями, а также сократилось на 50% количество курсов лечения антибиотиками, заболеваемость ОРВИ снизились на 57%.

Подробная информация о порядке участия в проекте, а также ссылка на форму электронного бронирования размещена здесь.