Сотрудники Russia Today и проекта "вДудь" станут экспертами форума "Мёд"

| Фото: myrosmol.ru | Фото: myrosmol.ru

Редактор проекта "вДудь", автор YouTube-канала "Нежный редактор" Татьяна Мингалимова, создатель шоу "Бар в большом городе", актриса театра и кино Ирина Чеснокова, руководитель видеопродакшена Russia Today Артур Соколов, главред "Лентача" Тарас Сычев, представители МГУ, РИА "ФедералПресс" будут участвовать в фестивале "Мёд", который пройдет в Челябинске 26-28 августа, сообщает правительство Тюменской области.

Проведение события в окружном формате поддержал полномочный представитель президента Николай Цуканов. Форум впервые примет гостей из всех регионов Уральского федерального округа: Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала. Среди участников будет и 30 тюменцев.

За три дня образовательной программы Южный Урал посетят более 15 экспертов. Они расскажут об инновациях медиасферы, как меняется креативная индустрия, о месте социальных сетей в современном пространстве, создании трендов и возможностях развития медиа на Урале.

Лекции прочитают креативный продюсер, руководитель видеопродакшена Russia Today Артур Соколов и главный редактор Russia Beyond, старший преподавателя факультета журналистики МГУ, сооснователь MediaToolbox Всеволод Пуля. Внедрения искусственного интеллекта, грамотную работу с открытыми данными презентует генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян.

Историей успеха поделится Татьяна Мингалимова. Она проведет лекцию "Трендсеттер, инфлюенсер и другие модные слова - как ими стать и почему блогеры настолько востребованы?" и ответит на вопросы о работе в команде Юрия Дудя, создании и развитии авторского канала "Нежный редактор".

Второй день начнется с тренд-сессии "Медианавыки - модные сегодня или востребованные всегда" руководителя лаборатории мультимедийной коммуникации "Силамедиа", члена Академического совета программы "Медиакоммуникации" Высшей школы экономики, ранее - маркетолога внутренних сервисов "Яндекса" Оксаны Силантьевой. Здесь каждый выстроит для себя карту медийных компетенций и создаст образовательный маршрут.

В третий день выступит Ирина Чеснокова. Актриса театра и кино расскажет о своем опыте работе в традиционных СМИ, причине ухода с телевидения и создании с нуля популярного развлекательного YouTube-канала "Бар в большом городе", в студию которого регулярно приходят самые эпатажные звезды российского шоу-бизнеса.

Запланированы воркшопы от партнеров, практические площадки от федеральных гостей, экскурсии на предприятия Челябинска, конкурс с возможностью выиграть стажировку и дискуссии на актуальные темы.

Кроме образовательной части, организаторы обеспечат полезную культурную программу.

Подать заявку можно до 10 августа здесь.