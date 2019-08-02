Пять новых кустовых площадок обустроят на Новопортовском месторождении

| Фото: gge.ru | Фото: gge.ru

Пять новых кустовых площадок, на которых будет пробурено более 30 газоконденсатных скважин, обустроят на Новопортовском месторождении, сообщает Главгосэкспертиза России.

Омским филиалом Главгосэкспертизы России выдано положительное заключение на проект ПАО "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко" по обустройству кустов газовых скважин на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении.

Кусты скважин будут расположены на частично обустроенных участках Новопортовского месторождения. Между ними будут проложены коридоры технологических, транспортных и энергетических коммуникаций, в том числе газосборные сети и метанолопроводы, автомобильные дороги, а также высоковольтная линия.

Новопортовское — первое месторождение углеводородов, открытое на полуострове Ямал. Наличие здесь значительных запасов нефти и газа было доказано еще в 1964 году, однако отсутствие транспортной инфраструктуры, а также сложная геология долгое время оставались непреодолимыми препятствиями для начала полномасштабной разработки Новопортовского.

К 1987 году на месторождении было пробурено 117 разведочных скважин, однако в активную фазу проект освоения актива вступил лишь после 2010 года, когда "Газпром" принял решение о его передаче "Газпром нефти". Сегодня оператором проекта выступает ООО "Газпромнефть-Ямал".

Новопортовское месторождение - одно из крупных нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал, где в настоящее время создается самый северный в мире сухопутный кластер нефтегазодобычи на базе предприятий компании "Газпром нефть".

Извлекаемые запасы жидких углеводородов (нефти и конденсата) составляют 250 млн тонн, газа – 320 млрд куб.м.

В настоящее время в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа ведутся работы третьей фазы проекта "Новый порт", которая предусматривает разработку нефтяных и газовых залежей в северной части Новопортовского месторождения.