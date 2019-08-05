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Фестиваль "Сильные духи" впервые пройдет в Тобольске

Общество, 09:13 05 августа 2019

организаторов фестиваля "Сильные духом" | Фото: организаторов фестиваля "Сильные духом"

Фестиваль трезвого и здорового образа жизни "Сильные духом!" пройдет в Тобольске в сентябре, сообщают организаторы.

Фестиваль состоится в рамках III Территориального праздника трезвости. Это - общественный проект, направленный на пропаганду здоровьесберегающих технологий и популяризацию огромного выбора в разнообразии трезвого современного досуга.

На форуме будут работать спортивные, творческие, интеллектуальные и развлекательные площадки. Проект поддержали тюменец, руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин и омич, боец смешанного стиля, трижды чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

"Волонтерский состав для фестиваля "Сильные духом" формируем до 5 августа. Нам также нужны дизайнеры, те, кто будет работать с партнерами, и кто готов работать в соцсетях, умеет фотографировать и монтировать видео. Возраст 17+", - отметили организаторы, которым для проведения форума трезвости необходима финансовая поддержка. Для этого открыт сбор денег на краудфантинговой платформе.

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# Тобольск , трезвость , фестиваль

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