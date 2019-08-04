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Стартует регистрация на конкурс фестиваля "Морфология улиц"

Общество, 08:54 04 августа 2019

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Регистрация на конкурс фестиваля "Морфология улиц" в направлении street art стартует 5 августа.

Участники фестиваля также посоревнуются в street guide и streetwear. Тюменцы могут начать разрабатывать эскизы стрит-артов, коллекций одежды и маршруты по креативным местам города. Участие бесплатное, итоги подведут в сентябре.

Чтобы стать участником в конкурсе стрит-артов, необходимо отправить заявку на почту фестиваля (morfologystreet@gmail.com) до 25 августа. К письму нужно прикрепить эскиз, указать место, где художник планирует осуществить задумку, а также заполнить анкету. Она появится 5 августа на сайте морфологияулиц.рф.

Организаторы с экспертами выберут лучшие работы, которые появятся на городских объектах тюменских улиц. Конкурс пройдет в двух номинациях: "Малая форма" и "Большая форма". Победители получат подарки от партнеров проекта.

Кроме того, для участников "Морфологии улиц" на площадках street guide и streetwear пройдет конкурс. Тем, кто хочет попробовать себя в создании коллекции уличной одежды и концепции бренда, необходимо будет сделать пять эскизов первой линейки. Экскурсоводам — искать креативные площадки и пространства города и составлять маршруты.

Победитель в streetwear сможет создать свою коллекцию под кураторством регионального эксперта, в street guide лучший проект напечатают в формате гида и растиражируют по туристическим местам и пространствам города.

Места в конкурсах ограничены, в каждом направлении смогут участвовать до 30 человек.

С 25 августа тюменцы начнут реализовывать свои работы. Итоги подведут 7 сентября на городском стрит-пикнике, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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# Морфология улиц , фестиваль

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