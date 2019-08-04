Тысячи тюменских школьников познакомились с разными профессиями в детских лагерях

| Фото: проект "Содействие" во ВКонтакте | Фото: проект "Содействие" во ВКонтакте

Акция "Летний лагерь – территория профориентации" охватила более 4,5 тысяч тюменских подростков в июне, сообщает департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Психологи-профконсультанты тюменского центра профориентации сотрудничают с областным реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник".

В этот раз группы в основном состояли из старшеклассников, которые уже имели определенные представления о профессиональном мире, и задумки о своем трудовом будущем, поэтому встреча прошла в формате "вопрос-ответ". Подростки рассказали, что уже выбрали профессию: архитектор, ортодонт, дизайнер, ветеринар. Психолог центра профориентации Вероника Непомнящая объяснила ребятам, что для правильного выбора профессии только желания мало.

"Фактор хочу (то, к чему лежит душа), безусловно, важен. Но также необходимо учесть и другие - могу и надо. Могу – это то, что вы умеете делать или чему можете научиться. То, что хорошо получается. Надо – это то, что от вас требуется, за что получают материальное вознаграждение или хвалят. Нужно искать такую профессию, - подчеркнула психолог, - в которой сочетаются все три эти компонента".

Некоторые из участников занятий уже на пути к своей мечте. 15-летний Михаил не только выбрал профессию, начал обучаться ей, но и уже получает свой первый заработок как мультипликатор. Он всегда любил рисовать, постоянно учился и совершенствовал свое умение и уже сотрудничает со студией web-дизайна.

Ну, а что делать тем, кто еще не нашел свое призвание? 16-летний Егор посоветовал своим друзьям: "Надо во всем себя пробовать, если это хотя бы немного тебя заинтересовало. Я занимался музыкой, спортом, окончил бизнес-школу. Интереснее всего для меня оказалось предпринимательство. Теперь, когда я определился со сферой, я могу углубляться в нее, изучать, постоянно развиваться".