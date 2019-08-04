Диспансеризация помогла пенсионерке в экстренном лечении

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Медики ОКБ №2 помогли пожилой женщине с острым заболеванием желудочно-кишечного тракта. Все благодаря тому, что пациентка вовремя проходила диспансерный осмотр.

80-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на острую боль в животе. Пожилая тюменка регулярно проходит профилактические осмотры в поликлинике по месту жительства и во время очередного обследования у нее выявили новообразование в кишечнике. Пациентку о направили на диагностическое исследование, но за два дня до процедуры она почувствовала себя плохо и обратилась в ОКБ №2. С собой она взяла результаты анализов и медицинские выписки.

Выяснилось, что опухоль сместилась и перекрыла просвет кишечника, что вызвало кишечную непроходимость. Хирурги ОКБ №2 удалили новообразование по щадящей методике. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, хотя риск был большим из-за нескольких хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Уже через несколько дней пенсионерке стало лучше, ее выписали из стационара. Опухоль направили на гистологическое исследование, а всю информацию о проведенном лечении - в поликлинику по месту жительства для определения дальнейшей терапии.

Многих серьезных осложнений можно избежать, если выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение. Возможности для этого у жителей Тюменского области есть: в рамках национального проекта "Здравоохранение" и региональной программы по снижению смертности от онкологии в каждой поликлинике функционируют кабинеты раннего выявления заболеваний, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".