Крестьянское подворье начала XX века можно увидеть в деревне Насекина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Музей крестьянского быта начала XX век откроется в деревне Насекина 25 августа. Жилые и хозяйственные постройки здесь соответствуют оригиналам.

По словам экскурсоводов, экспозиция, размещенная в двух частях дома, отражает этапы истории развития крестьянского дома, дает представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв. В музее представлены экспонаты, которые являются памятниками истории и культуры: предметы домашнего обихода, одежда, мебель, орудия труда, телега и хозяйственные постройки.

В музее можно не только рассматривать экспозиции, но и поучаствовать в мастер-классах.

"Гости, приехавшие к нам, могут попробовать обработать лен, то есть поучаствовать во всех циклах: посев, теребление, обмолот, расстил, мятка, трепание, очесывание, прядение, ткачества. Однако сделать все сразу нельзя, та или иная обработка доступна только в определенное время года", – рассказал экскурсовод редакции сайта "Moi-portal.ru".

Также посетителям покажут, как изготавливать народные костюмы, головные уборы и украшения. В интерактивную часть включена лепка из глины, можно будет плести из нитей и бисера, играть в русские народные игры и многое другое.