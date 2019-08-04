Закон о страховании жилья вступил в силу в России

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу 4 августа. Теперь регионы смогут разработать собственные программы добровольного страхования жилья, а граждане - получить госгарантии полного возмещения его стоимости, сообщает РИА Новости.

Определены 14 регионов, где программы могут заработать быстрее всего: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Похожая программа работает в Москве более 20 лет. По данным столичного департамента городского имущества, это "наиболее массовый вид добровольного страхования в городе: на условиях системы застраховано более двух миллионов квартир". В среднем затраты москвичей на страхование квартиры составили 92 рубля в месяц. Согласно программе, районы города закреплены за конкретными страховщиками. Такая схема может впоследствии заработать и в регионах.

Согласно приказу Минфина, в перечень покрываемых рисков будет обязательно входить гибель жилья в результате чрезвычайных ситуаций. Также можно приобрести дополнительную защиту на случай повреждений жилого помещения из-за ЧС, либо на случай гибели и повреждений из-за иных событий - например, локального пожара, не носящего массовый характер, взрыва газа, залива соседей, падения летательных аппаратов.

Правительство в апреле определило, что при гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тыс. рублей, суммы сверх этого доплачиваются из бюджетных средств. В остальных случаях доля возмещения убытков со стороны страховщика может составлять от 30 до 95%, остальное компенсируют региональные власти. Размер возмещения определяется исходя из площади помещения, умноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Самым простым способом заключения договора и ежемесячной оплаты страховки считается внесение соответствующей строки в квитанции ЖКХ. По оценкам Всероссийского союза страховщиков, стоимость страховки от ЧС и бытовых рисков по региональной программе составит около 150-200 рублей в месяц (или 1,8-2,4 тыс. рублей в год), а страхование исключительно от чрезвычайной ситуации может обойтись примерно в 300-350 рублей в год. Для сравнения - обычный полис страхования квартиры стоит 5-7 тыс. рублей в год.