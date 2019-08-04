Ущерб от лесных пожаров превысил два миллиарда рублей

| Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю | Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Ущерб от лесных пожаров в России достиг 2,4 млрд рублей в первом полугодии 2019 года, при этом количество пожаров составило 7,6 тыс., сообщает РИА Новости со ссылкой на Счетную палату.

"Счетная палата по поручению президента Российской Федерации проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами. За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей", - сообщает ведомство.

По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации Счетная палата относит нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах РФ и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

"Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери", - отмечает ведомство.