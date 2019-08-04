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Названы регионы с наибольшим числом пациентов с наркозависимостью

Общество, 17:44 04 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Больше всего пациентов с наркотической зависимостью в 2018 году выявлено в Еврейской автономной области, Приморском крае и Севастополе, меньше всего — в Астраханской области, Калмыкии и Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

"Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение, на сто тысяч соответствующего населения: Еврейская автономная область — 65,4, Приморский край — 35,5, город Севастополь 25,4", — говорится в статистическом сборнике министерства.

В целом по России в 2018 году выявлено 14,7 тыс. человек с наркозависимостью.

По данным Минздрава, число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось с 2017 года на 8%. Так, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тыс. человек.

Чаще всего за наркологической помощью обращаются люди от 20 до 39 лет. Большинство обратившихся за лечением составляют мужчины, их около 83%, женщин — 17%.

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# Минздрав , наркомания

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