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Жители Сладково отметят юбилей области флешмобами, играми и концертами

Общество, 17:27 05 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодежные игры, конкурсы и выставка народного творчества пройдут в с. Сладково к 75-летию Тюменской области. Праздник "С днем рождения, Тюменская область, с днем рождения, родное село!" состоится 10 августа, сообщает районная администрация.

Старт мероприятию даст флешмоб "В ритме добра", который начнется в 10 часов. Также с 10 до 16 часов будут проходить молодежные игры Сладковского района.

В 18 часов начнется торжественная программа "Земля больших людей". Жителей и гостей села ждут выставка народного творчества, конкурс "Веселые нотки" и праздничная дискотека с участием DJ MATADOR из Ишима. Будет работать танцплощадка "Ретро" с участием местных вокалистов.

Завершится праздник флешмобом "Праздничное небо" в 22 часа.

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# День области , праздник

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