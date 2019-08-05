Стартовал конкурс журналистских работ о цифровом прорыве

| Фото: цифровойпрорыв.рф | Фото: цифровойпрорыв.рф

Конкурс журналистских работ в рамках проекта "Цифровой прорыв" объявила некоммерческая организация "Россия – cтрана возможностей" вместе с деловым журналом "Инвест – Форсайт", сообщают организаторы.

На конкурс принимают заметки, статьи, интервью, фото-, видео-, аудио-репортажи как неопубликованные, так и опубликованные в период с 8 июня по 10 октября 2019 года в региональных и федеральных изданиях, размещенные на интернет-сайтах СМИ, блогах, на YouTube-каналах. Жанр материала и его конкретную тему автор определяет по своему усмотрению, количество представленных работ от одного участника не ограничено.

Организаторы конкурса журналистских работ предлагают участникам не ограничиваться строгими рамками прошедших в 40 городах России хакатонов, а в основе своей раскрывать ключевую тему – как обеспечить цифровой прорыв в отдельно взятом регионе России и что необходимо сделать, чтобы цифровизация надежно служила социально-экономическому благополучию граждан и страны в целом.

Учреждены три номинации: лучшее интервью; лучшая статья или заметка; лучший фото- или видеорепортаж.

Авторы лучших работ получат призы и дипломы от организаторов. Подведение итогов творческого конкурса и объявление победителей состоится не позднее 22 ноября 2019 года, после завершения последнего этапа конкурса "Цифровой прорыв".

Подробности здесь.