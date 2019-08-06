Евгений Макаренко провел мастер-класс для юных каскаринцев

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Тюменской облдумы, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Детский спорт" Евгений Макаренко провел мастер-класс по боксу для юных участников спортивного праздника в с. Каскара ко Дню физкультурника, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Депутат отметил, что в Тюменской области активно развиваются все виды спорта, ведется работа по формированию навыков здорового образа жизни. Существенную поддержку в этом оказывают областное правительство и депутаты. Тюменский район, по мнению законодателя, своими успехами и достижениями доказал, что является одним из самых спортивных в регионе.

Спортсменам Евгений Макаренко рассказал, что не сразу взошел на спортивный Олимп. "Были и поражения, но я верил своему тренеру, который настраивал меня на успешный результат", - отметил чемпион. По его мнению, несмотря на поражения, надо идти вперед, ставить новые цели, которые обязательно приведут к победе.

Пяти жителям Каскары именитый спортсмен вручил золотые и серебряные знаки ГТО.

Праздник начался со спортивной разминки. Участники праздника повторяли за чемпионом мира упражнения на гибкость и скорость реакции, затем разошлись по площадкам. Одни участвовали в игровой программе "Семейные старты", другие - в соревнованиях по стритболу, ветераны спорта дали сеанс одновременной игры в шахматы.

Евгений Макаренко провел мастер-класс по боксу: делился победными комбинациями и предостерегал от распространенных ошибок. Тренировка завершилась общим фотографированием.

В тот же день депутат выполнил еще одну почетную миссию. Он поздравил жителей с. Червишево с 371-й годовщиной со дня образования населенного пункта на празднике "Село мое – наш общий дом", провел автограф-сессию и сфотографировался со всеми желающими.

Евгений Макаренко отметил вклад червишевцев в социально-экономическое развитие района и пожелал им благополучия.

"Отличительной особенностью госпрограммы комплексного развития сельских территорий является инициативный характер заявляемых проектов, что предполагает активное участие сельского населения", - сказал депутат.