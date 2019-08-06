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Более двух тысяч абитуриентов зачислено в ТюмГУ

Общество, 14:54 06 августа 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

2 тыс. 98 первокурсников из регионов России и 263 гражданина из зарубежных стран зачислены на бюджетные и договорные места в Тюменский государственный университет, сообщает пресс-служба вуза.

Среди абитуриентов – выпускники школ Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также 24 регионов России. Также для обучения в тюменский вуз приедут жители стран СНГ, Алжира, Бразилии, Вьетнама, Ганы, Египта, Китая, Колумбии, Монголии, Судана, Чада и Эфиопии.

Иностранные граждане охотно поступают в Институт математики и компьютерных наук (71 человек), Институт наук о Земле (44 человека) и в Институт социально-гуманитарных наук (36 иностранцев).

Зачисление на очную форму обучения на места по договорам продолжится до 31 августа.

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# абитуриенты , зачисление , ТюмГУ

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