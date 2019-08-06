Новые мусорные баки установят в Тобольске

| Фото: ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Первую сотню новых контейнеров доставили в Тобольск, сообщает Тюменское экологическое объединение.

В первую очередь в Тобольске заменят те баки, которые уже невозможно эксплуатировать. "Срок службы некоторых из них превышен в два-три раза. Кроме этого большое внимание сейчас уделяется контейнерным площадкам в исторической части города и вблизи туристических достопримечательностей", - отметил руководитель ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.

Новые баки соответствуют современным европейским стандартам, они выполнены из прочного пластика, выносят перепады температур, отличаются стойкостью к едким химическим веществам, не подвержены коррозии, что значительно увеличивает срок их эксплуатации.

Решение о замене старых мусорных баков на новые было принято в июле 2019 года во время встречи главы города Тобольска Максима Афанасьева и руководителя ООО "ТЭО" Константина Фрумкина.

Всего в 2019 году в Тюменской области будет установлено около девяти тысяч контейнеров.