Выставку о творчестве Ильи Репина организовали в областной научной библиотеке

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Книжно-иллюстративная выставка "Богатырь русского искусства", посвященная 175-летию художника Ильи Репина, открылась в Тюменской областной научной библиотеке 5 августа, сообщают организаторы.

Посетители выставки познакомятся с книжным и журнальным фондом библиотеки, посвященным творчеству художника. Читателей привлечет внимание книга Григория Стернина "Илья Репин" – одно из самых полных изданий о судьбе и творчестве живописца.

Особого внимания заслуживает альбом "Илья Репин: история жизненного пути, творческое наследие", в котором представлено наиболее полное собрание репродукций картин И. Репина из музеев России, Европы и частных коллекций.

Но самое пронзительное и абсолютно необходимое для тех, кто хочет по-настоящему понять талант и искусство Репина, – подарочное издание "Илья Репин: воспоминания и шедевры", проиллюстрированное репродукциями картин и старинными фотографиями.

Выставка будет работать до 31 августа.