Уборка озимых культур, картофеля и овощей началась в Упоровском районе

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Уборка зерновых культур, картофеля и овощей началась на полях Упоровского района, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Убрано 83 га зерновых по данным на 6 августа. Валовой сбор составил 303 тоны, урожайность — 37 ц/га.

Всего в Тюменской области планируется убрать 11 тысяч га озимых зерновых и зернобобовых культур.

Также в Упоровском районе приступили к уборке картофеля. Этот корнеплод собран с 40 га. При урожайности 374 ц/га валовой сбор составил 1,5 тыс. тонн.

В регионе картофель планируют собрать с площади более 8 тыс. 600 га.

Начались и работы по сбору овощей открытого грунта, в частности капусты и свеклы. Убрано 27 га овощей, средняя урожайность составляет 524 ц/га. Урожайность капусты 606 ц/га. Площадь под овощами 1 тыс. 424 га.

Также в области продолжается активная заготовка кормов. 146 хозяйств области ведут заготовку сена. Уже заготовлено 114 тыс. тонн, это 88 % от потребности. В районах заготовлено 430 тыс. тонн сенажа (60 % от потребности) и 4,2 тыс. тонн силоса.