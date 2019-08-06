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Более семисот клещей оказались переносчиками боррелиоза

Общество, 17:05 06 августа 2019

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

В 719 (32,9 %) клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Антиген вируса клещевого энцефалита зафиксирован в 38 (1,7 %) клещах. Всего с начала эпидсезона 2019 года исследовано от населения 2 тыс. 188 клещей.

В регионе продолжается акарицидная обработка парков, скверов, мест с массовым пребыванием детей. Всего обработано 6 тыс. га.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. C начала 2019 года привито от клещевого энцефалита более 77 тыс. человек, из них более 24 тыс. - дети до 14 лет.

Всем пострадавшим, не привитым против клещевого энцефалита, назначается экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

Продолжает работу горячая линия управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.

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# боррелиоз , клещи

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