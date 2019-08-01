На один из юбилеев Менделееву подарили весы, изготовленные из чистого алюминия

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Алюминий (aluminium), Аl, химический элемент III группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 13. Атомная масса 26,9815. Серебристо-белый легкий металл.

Вяжущие вещества, содержащие алюминий, известны с глубокой древности. До XVIII в. соединения алюминия (квасцы и окись) не умели отличать от других, похожих по внешнему виду соединений.

Около 1807 году Дэви, пытавшийся осуществить электролиз глинозема, дал название предполагаемому в нем металлу алюмиум (Alumium) или алюминум (Aluminum). Последнее название с тех пор ужилось в США, в то время как в Англии и других странах принято предложенное впоследствии тем же Дэви название алюминиум (Aluminium).

Русские названия алюминия в первые десятилетия XIX века довольно разнообразны. Каждый из авторов книг по химии этого периода, очевидно, стремился предложить свое название. Так, Захаров именует алюминий глиноземом (1810), Гизе - алумием (1813), Страхов - квасцом (1825), Иовский - глинистостью, Щеглов - глиноземием (1830). В "Магазине Двигубского" (1822 - 1830) глинозем называется алюмин, алюмина, алумин (например, фосфорно-кисловатая алюмина), а металл - алуминий и алюминий (1824). Гесс в первом издании "Оснований чистой химии" (1831) употребляет название глиноземий (Aluminium), а в пятом издании (1840) - глиний.

Менделеев в первом издании "Основ химии" (1871) пользуется названиями алюминий и глиний. В дальнейших изданиях слово глиний уже не встречается.

На один из юбилеев Дмитрию Ивановичу подарили драгоценный подарок - весы, изготовленные из чистого алюминия. В то время электрохимический способ получения этого дешевого материала был неизвестен, хотя в своих работах Менделеев указывал на возможность этой технологии.

Алюминиевая руда – бокситы (по названию местности на юге Франции) — состоит из гидратов оксида алюминия, оксидов железа и кремния, сырье для получения глинозема и глиноземосодержащих огнеупоров. Содержание глинозема в промышленных бокситах колеблется от 40 % до 60 % и выше. Используется также в качестве флюса в черной металлургии.

В настоящее время бокситы являются важнейшей алюминиевой рудой, на которой, за немногими исключениями, базируется почти вся мировая алюминиевая промышленность.

В Тюменской области основные перспективы бокситоносности связываются с Западно-Уральской, Щучьинской и Войкарской металлогенической зонами. В регионе геологоразведочными работами вскрыто много проявлений бокситов, в основном на Приполярном Урале. Прогнозные ресурсы бокситов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа оцениваются в 50 млн тонн.

В Ханты-Мансийском автономном округе на Люльинском угольном месторождении Приполярного Урала выявлены пласты бокситов мощностью 1,5 - 2 метра с содержанием глинозема от 25 до 50 %. Кроме того, на самом юге Приполярного Урала обнаружена Ятринская бокситоносная зона.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.