Горное фосфатное сырье является главным источником производства фосфорных удобрений

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Фосфор (phosphorus), Р, химический элемент V группы периодической системы Менделеева. Атомный номер 15. Атомная масса 30,97376. Неметалл.

Обычно датой открытия фосфора считается 1669 год, однако имеются некоторые указания, что он был известен и ранее. Гефер, например, сообщает, что в алхимическом манускрипте из сборника, хранящегося в Парижской библиотеке, говорится о том, что еще около ХII века некто Алхид Бехиль получил при перегонке мочи с глиной и известью вещество, названное им "эскарбукль". Может быть, это и был фосфор, составляющий большой секрет алхимиков. Во всяком случае известно, что в поисках философского камня алхимики подвергали перегонке и другим операциям всевозможные материалы.

С древних времен фосфорами называли вещества, способные светиться в темноте. В XVII веке был известен болонский фосфор - камень, найденный в горах вблизи Болоньи. После обжига на углях камень приобретал способность светиться.

Элементарным веществом фосфор был признан Лавуазье на основе его известных опытов по сжиганию фосфора в кислороде. В таблице простых тел Лавуазье поместил фосфор во второй группе простых тел, неметаллических, окисляющихся и дающих кислоты. С XIX века фосфор получил широкое применение главным образом в виде солей, используемых для удобрения почв.

Первым открытием знаменитого тюменского геолога Анатолия Островского фосфора на Полярном Урале было Собское проявление желваковых фосфоритов и фосфатосодержащих известняков (1984). Впервые им обнаружены такие фосфатные минералы как франколит, вавеллит и бирюза (1987). Закономерным итогом стало открытие залежей высококачественных фосфоритов, разведка которых подтвердила их промышленную значимость.

В Тюменской области наиболее ценные фосфориты с содержанием Р2О5 от 15 до 40% (среднее 20 - 29%) разведаны на Сафроновском месторождении, располагающемся в Ямало-Ненецком автономном округе, к северу от поселка Полярный. Подсчитанные запасы фосфоритов в пересчете составляют 3,5 млн тонн.

Горное фосфатное сырье является главным источником производства фосфорных удобрений - суперфосфата и фосфорной муки. В первую очередь к этому виду сырья относятся фосфориты - горные породы, основной составной частью которых является фосфорнокислый кальций (минерал апатит). В Сибири и на Дальнем Востоке, где дефицит в фосфорных удобрениях еще острее, освоенных фосфатных месторождений в настоящее время нет.

Помимо фосфоритов в качестве фосфорных удобрений может успешно использоваться болотный минерал вивианит (фосфат железа), который на территории области приурочен к торфяным отложениям. Площадь распространения торфяных вивианитов в Тюменской области достигает многих сотен тысяч квадратных километров.

На юге области наиболее крупные залежи вивианита выявлены на Бегишевском месторождении торфа в Вагайском районе, Клюквенном - в Исетском, Боровском, Тарманском, Павловском - в Тюменском. Среднее содержание фосфора в торфе этих месторождений - 4-5%, а максимальное количество достигает 12%.

Использование этого минерала может удовлетворить потребности сельского хозяйства области в фосфатных удобрениях.