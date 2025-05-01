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Уникальные сорта сирени высадили в Тобольске

Общество, 19:24 19 мая 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Сад из уникальных сортов сирени высадили сотрудники и ветераны предприятия "ЗапСибНефтехим" в Тобольске к юбилею СИБУРа и Дню химика. Сирингарий представлен семью разными сортами, выведенными известными селекционерами со всего мира – особой гордостью стали сорта, созданные русским селекционером Леонидом Колесниковым, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"При поддержке нашего социального партнера "ЗапСибНефтехима"в Тобольске появился сиреневый сад, который является подарком городу в честь 30-летия СИБУРа. Сирингарий станет еще одним любимым местом притяжения горожан и гостей города, где они смогут наслаждаться красотой и ароматом цветущей сирени", - сказал глава Тобольска Петр Вагин.

Специально для сада эти сорта подобрали специалисты Тобольского питомника декоративных и плодовых растений и Тобольской озеленительной компании семьи Михайловых.

"Сегодня – особенный день, и его мы отмечаем не только производственными достижениями, но и такими добрыми инициативами, которые делают наш город еще зеленее – открываем городской "Сирингарий СИБУРа", - отметил генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Андрей Кугаевский.

Отметим, "Сирингарии СИБУРа" – межрегиональный проект, который реализуется в рамках экологической программы СИБУРа "Зеленая формула". С момента старта программы компания высадила в регионах присутствия уже более 5 млн деревьев.

В Тобольске акция стала продолжением программы развития городской среды "Тобольск настоящий", в рамках которой сотрудники и ветераны "ЗапСибНефтехима" каждый год высаживают в городе 1 тыс. деревьев.

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# ЗапСибНефтехим , СИБУР , Тобольск

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