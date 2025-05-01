  • 20 мая 202520.05.2025вторник
  • USD80,4137
    EUR90,5098
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер южный

Физико-математическая школа в Тюмени отметила 10-летний юбилей

Губернатор, 20:41 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Физико-математическая школа в Тюмени отметила 10-летний юбилей 19 мая. В этот день 10 лет назад было подписано распоряжение правительства Тюменской области о создании этого уникального образовательного учреждения. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Много раз бывал в Физико-математической школе. Всегда интересно общаться с учениками. Ребята рассказывают о своих проектах, делятся интересными идеями. И, что важно, успешно воплощают их в жизнь", - отметил глава региона.

Ученики ФМШ ежегодно побеждают во Всероссийской олимпиаде школьников, на экзаменах показывают высокие или максимальные результаты. Школа входит в пятёрку лучших физико-математических школ страны по конкурентоспособности учеников. Её выпускники успешно поступают в лучшие вузы страны.

"Желаю ученикам и педагогам Физико-математической школы ещё больше побед, новых открытий и интересных идей. А выпускникам – удачи на предстоящем ЕГЭ", - добавил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , ФМШ Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 19.05.2025Физико-математическая школа в Тюмени отметила 10-летний юбилей
11:30 19.05.2025 Уровень воды в реке Ишим в Викулово вырос на 27 см за стуки
14:25 15.05.2025Губернатор Тюменской области вручил госнаграды 19 многодетным родителям
10:45 15.05.2025Александр Моор поздравил тюменскую семью с рождением тройни

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора