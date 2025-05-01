Физико-математическая школа в Тюмени отметила 10-летний юбилей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Физико-математическая школа в Тюмени отметила 10-летний юбилей 19 мая. В этот день 10 лет назад было подписано распоряжение правительства Тюменской области о создании этого уникального образовательного учреждения. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Много раз бывал в Физико-математической школе. Всегда интересно общаться с учениками. Ребята рассказывают о своих проектах, делятся интересными идеями. И, что важно, успешно воплощают их в жизнь", - отметил глава региона.

Ученики ФМШ ежегодно побеждают во Всероссийской олимпиаде школьников, на экзаменах показывают высокие или максимальные результаты. Школа входит в пятёрку лучших физико-математических школ страны по конкурентоспособности учеников. Её выпускники успешно поступают в лучшие вузы страны.

"Желаю ученикам и педагогам Физико-математической школы ещё больше побед, новых открытий и интересных идей. А выпускникам – удачи на предстоящем ЕГЭ", - добавил Александр Моор.