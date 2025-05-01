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Из Тюмени в Бишкек можно уехать с автовокзала

Общество, 18:29 19 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобусное сообщение из Тюмени в Бишкек организуют 27 мая. Отправление из Тюменского автовокзала в 20 часов 10 минут.

По информации ГУС Тюменской области, рейс будет действовать каждый вторник. Билет до столицы Киргизии стоит 5 тыс. рублей.

Пассажиры преодолеют расстояние в 2 тыс. 139 км за 38,5 часов.

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# автобусы , автовокзал , ГУС Тюменской области

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