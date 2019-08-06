Отоларинголог выявил у ишимца рак на ранней стадии

| Фото: Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

53-летний пациент даже не подозревал, что потеря голоса - это признак серьезного заболевания, сообщает пресс-служба областной больницы № 4 Ишима.

"Около трех месяцев я чувствовал, что голос все больше садится и становится трудно говорить, думал ларингит. Когда обратился к лору, тот заподозрил у меня рак гортани, назначил обследования", - рассказал мужчина.

К оториноларингологу Александру Гартунгу ишимец впервые попал в середине мая. После проведения обследований подтвердился диагноз "Рак гортани первой степени". Через месяц пациенту в Тюмени выполнили операцию. Сейчас он проходит курс лучевой терапии и надеется, что вернется к привычной жизни.

Борьба с онкологическими заболеваниями и их диагностика на первых стадиях, которые успешно лечатся, это одно из направлений нацпроекта "Здравоохранения".

Как рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова при реорганизации смотровых кабинетов в регионе был создан новый вид ранней диагностики.

"Сегодня в каждой поликлинике Тюменской области работают кабинеты раннего выявления заболеваний, нацеленные на выявление онкологических заболеваний. Каждый специалист такого кабинета прошел специальную подготовку на базе Медицинского города, стажировку у врачей онкологов. При выявлении подозрения на новообразование специалисты сразу же направляют пациента на дообследование. Разработанный определенный алгоритм при подтверждении злокачественного новообразования предусматривает как можно более быстрое попадание пациента с подтвержденным злокачественным новообразованием к онкологам Медицинского города", - пояснила Инна Куликова.

Врачи напоминают, что рак гортани – самое распространенное онкологическое заболевание верхних дыхательных путей. Симптомами его могут быть боль при глотании, нарушение глотания, ощущение инородного тела в горле, осиплость и хрипота голоса.

Специалисты рекомендуют после 35-40 лет регулярно проходить исследования и сдавать анализы на выявление рака, посещать кабинет флюорографии.