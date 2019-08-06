Новая школа в Тюмени примет более двух тысяч учащихся

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 300 учеников примет новый корпус школы № 65 на ул. Бориса Житкова в Тюмени. За парты сядут 556 первоклассников, а это 17 классов, всего же в начальном звене будут учиться 1 тыс. 400 ребят.

Как отметила директор школы Оксана Фокина, вместе с первым корпусом, который находится в районе МЖК, в школе откроются 25 первых классов с литерами от "а" до "я". Прием детей продолжается до 31 августа, поэтому не исключено, что эти цифры вырастут.

Строительство второго корпуса школы № 65 началось осенью 2017 года. В июле 2019 года объект был сдан в эксплуатацию. Здание площадью 20 тыс. 800 кв. метров спроектировано с набором современных помещений, технологий и оборудования.

По словам начальника участка компании "Тюменьстройпроект" Евгения Коршунова, вместимость здания составляет 1 тыс. 200 учащихся. Здесь находится 48 учебных классов, спортзал, лаборатории, специализированные классы химии, биологии и информатики, классы обучения для мальчиков (деревообработка, металлообработка) и для девочек (домоводство, кулинария), гимнастический и актовые залы, столовая на 400 мест.

"Здание полностью оборудовано и готово к приему учащихся. Все коммуникации и системы отлажены. Также предусмотрено все для маломобильных граждан – пандусы, кнопки вызова, пассажирский и грузовой лифты, указатели", - добавил Евгений Коршунов.

Школа состоит из трех блоков. В первом находятся учебные классы и специализированные кабинеты, мастерские, медицинский кабинет. Второй блок включает в себя пищеблок и столовую, спортзал, учебные классы, библиотеку, актовый зал и музей. В третьем блоке размещены классы начальной школы, детский центр, гимнастический зал, помещения для групп продленного дня. В школе есть также студии звукозаписи, фото- и видеостудии.

Благоустроена и прилегающая к учебному заведению территория. Она включает в себя хоккейный корт, волейбольно-баскетбольную площадку, площадку для сдачи комплекса ГТО, зоны отдыха и хозяйственную зону.

По словам Оксаны Фокиной, детали проекта школы дорабатывались и уточнялись в ходе строительства.

"Мы активно включались в процесс строительства, давали рекомендации, просьбы, обращения, где бы нам хотелось внести изменения. Когда прорисовывается каждый уголок и становится видно задумки, которые мы хотели воплотить, это радует", - отметила она.

Директор школы также добавила, что учиться ребята будут в две смены. Учреждение уже укомплектовано кадрами. При этом работать в новую школу приходят педагоги не только из Тюмени, но и из Кургана, Челябинска и Омска.

Любовь Голышева