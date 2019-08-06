Специалисты центра "Тавда" помогают особенным детям и их родителям

| Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

10 малышей в возрасте до трех лет вместе с мамами стали участниками реабилитационной смены в Комплексном центре социального обслуживания населения Нижнетавдинского района.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист центра "Тавда" Валентина Синицына, с 22 июля по 6 августа мамы, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, регулярно посещали групповые комплексные занятия.

"Дети, у которых в раннем возрасте выявлены ограниченные возможности здоровья, требуют особого внимания и заботы. Часто мамы остаются один на один с проблемами, их мир сужается до привычных домашних стен. Здесь с ними работали логопеды, психологи специалисты по адаптивной физкультуре, реабилитологи. Они помогли родителям расширить знания о познавательной деятельности детей, научили полезным развивающим играм", - рассказала Валентина Синицына.

По ее словам, подобные реабилитационные смены посещают в течение года более 20 родителей с детьми.

Ирина Кургузова