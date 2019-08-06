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Тюменские десантники вылетели в Красноярский край на тушение лесных пожаров

Общество, 18:32 06 августа 2019

24.mchs.gov.ru/ | Фото: 24.mchs.gov.ru/

38 десантников из Тобольского и Уватского авиаотделения вылетели на тушении пожаров в Красноярском крае 6 августа, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Тюменские пожарные будут ликвидировать пожары с воздуха - в зоне авиамониторинга, в недоступных районах.

Старший пожарной команды, инструктор ПДПГ Уватского авиаотделения Тюменской авиабазы Сергей Мацынин отметил: "По прибытию сразу выезжаем на тушение пожаров. Сейчас едем в аэропорт в Екатеринбург, оттуда самолетом МЧС вылетаем в Красноярск. К тушению готовы!".

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# десантники , Красноярский край , лесные пожары

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