Тюменские десантники вылетели в Красноярский край на тушение лесных пожаров

| Фото: 24.mchs.gov.ru/ | Фото: 24.mchs.gov.ru/

38 десантников из Тобольского и Уватского авиаотделения вылетели на тушении пожаров в Красноярском крае 6 августа, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Тюменские пожарные будут ликвидировать пожары с воздуха - в зоне авиамониторинга, в недоступных районах.

Старший пожарной команды, инструктор ПДПГ Уватского авиаотделения Тюменской авиабазы Сергей Мацынин отметил: "По прибытию сразу выезжаем на тушение пожаров. Сейчас едем в аэропорт в Екатеринбург, оттуда самолетом МЧС вылетаем в Красноярск. К тушению готовы!".