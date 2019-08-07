Роспотребнадзор назвал три признака хорошей дыни

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области ЯНАО и ХМАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области ЯНАО и ХМАО

Три способа определить, поспела ли дыня, назвал Роспотребнадзор.

Повреждение плода при перевозке или хранении покажет цвет кожуры. В норме одно светлое небольшое пятно, это место, которым плод соприкасался с землей. Не стоит брать дыню, если она покрыта темными, немного вогнутыми пятнами, вероятнее всего, она испорчена. Через тонкую шкурку легко проникают бактерии.

Второе, на что стоит обратить внимание, – звук. Стучать по дыне, как по арбузу, не стоит. Достаточно ее легонько похлопать ладонью. Раздастся глухой звук, значит плод зрелый. Если звонкий и немного хрустящий, как у спелого арбуза, – нет.

Третий секрет - хорошая дыня слегка пружинит. Недоспелый плод на ощупь напоминает твердый арбуз.

Если после легкого нажатия остается след от пальцев, дыня перезрела. У "колхозницы" должна быть гладкая шкурка, а у "торпеды" шершавая, с бороздами. Незрелый плод имеет глянцевую поверхность.

Бахчевые культуры лучше покупать в магазине или на официальном рынке. Опасно приобретать дыни на трассе, вдоль автомобильных дорог, плоды хорошо впитывают токсичные вещества и вредные тяжелые металлы. По санитарным правилам дыни должны лежать не на земле, а на специальном поддоне.

К тому же плод должен быть целым, без пятен, вмятин и трещин. Не нужно брать разрезанные дыни, под воздействием воздуха мякоть становится идеальной средой для размножения в ней бактерий из-за высокого содержания сахара.

Лучше всего дыню покупать в конце августа или в начале сентября. Дыни поздних сроков созревания полезнее, их выращивают не под пленочным покрытием и используют меньше ядохимикатов и минеральных удобрений.