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В магазине в Челябинске обрушился потолок 

Происшествия, 11:14 07 августа 2019

Группа во "ВКонтакте" "Наш Челябинск", vk.com/nashchelyabinsk | Фото: Группа во "ВКонтакте" "Наш Челябинск", vk.com/nashchelyabinsk

Никто не пострадал во время обрушения стены в магазине в Челябинске днем 5 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Плита перекрытия рухнула в помещении магазина одной из торговых сетей, расположенном в Курчатовском районе областного центра. Из здании эвакуировались около 30 человек: посетители и сотрудники. По информации медиков, травм и повреждений ни у кого нет.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, осуществлявших контроль за строительством и эксплуатацией здания.

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# обрушение , следственный комитет , Челябинск

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