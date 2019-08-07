IТ-специалисты из Тюмени представят Россию на чемпионате WorldSkills

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Тюменские IТ-специалисты Диана Касабова и Владислав Тетюшкин выступят в составе национальной сборной на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Диана Касабова будет представлять страну в компетенции "Облачные технологии", а Владислав Тетюшкин – "Сетевое и системное администрирование". Всего национальная сборная страны будет состязаться более чем в 60 направлениях. В нее вошли 63 участника из 25 регионов страны.

Напомним, чемпионат WorldSkills Competition 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем примут более 1 тыс. 500 профессионалов из 68 стран мира. Финалистов наградят золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на церемонии закрытия.

Тем, кто наберет не менее 700 баллов, будет вручена отличительная награда чемпионатов WorldSkills – медальон за профессионализм, который подтверждает профессиональное признание участника чемпионата международным сообществом. Российских участников, которые добьются высоких результатов, а также их экспертов поощрят денежными премиями в размере до 1 млн рублей.