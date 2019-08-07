Истории учительства в России посвящен специальный проект

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Исторический проект "Учитель и учительство" размещен на портале "Российское образование", сообщает Министерство просвещения России.

В данном проекте можно увидеть этапы становления системы обучения и воспитания в России, а также ключевые фигуры отечественного образования. Он показывает значение, которое педагоги имели и имеют для развития государства.

В разделе "Люди" представлены портреты выдающихся деятелей, основателей школ и основоположниках педагогических теорий. А в "Документах и фотографиях" можно изучить оглавление к "Азбуке" одного из первых русских книгопечатников Ивана Федорова, ведомость на чиновников и учителей, оставивших свою службу из-за вторжения французской армии и так далее.