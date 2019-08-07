Спрос на электромобили в России увеличился в полтора раза

В полтора раза увеличился спрос на электрокары в России во втором квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщают эксперты Авито.

За год выросло и число предложений по электромобилям - более чем в два с половиной раза. Больше всего этим видом транспорта интересуются в Приволжском и Южном федеральном округах, где климат благоприятствует эксплуатации таких машин. В Уральском федеральном округе доля спроса составила 3,6%, доля предложений - 5,1%

Средняя цена на электрокары почти не изменилась и составляет около одного миллиона рублей. Самой популярной моделью стал японский Nissan Leaf , на него пришлось 84,3% спроса. Автомобиль этой марки можно купить в среднем за 683 тыс. рублей. Американская Tesla Model S - второй по популярности электрокар, его доля спроса на российском авторынке составляет 5,4%. Средняя цена - почти четыре с половиной миллиона рублей.