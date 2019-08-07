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Ошибки в текстах наружной рекламы выявили тобольские филологи

Общество, 17:38 07 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение языковых норм в текстах наружной рекламы в Тобольске проверили представители Тобольского педагогического института, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Исследователи отметили как речевую многословность, так и речевую недостаточность. Как сообщила автор проекта Анастасия Болендер, рекламный текст должен быть кратким и понятным. Однако, стремясь к краткости, рекламщики нередко пропускают слова, необходимые для понимания текста. Также часто встречается нарушение правила смысловой однородности.

"Зафиксированные ошибки сигнализируют о том, что изготовителям рекламы требуется помощь со стороны филологов. Также массовые ошибки на рекламных вывесках диктуют необходимость ужесточить действующие в отношении распространителей рекламы меры административной ответственности, так как реклама – одно из агрессивных средств информационного воздействия – формирует общественное мнение", - отметила Анастасия Болендер.

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# исследования , реклама , ТюмГУ , филология

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