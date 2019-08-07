Ошибки в текстах наружной рекламы выявили тобольские филологи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение языковых норм в текстах наружной рекламы в Тобольске проверили представители Тобольского педагогического института, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Исследователи отметили как речевую многословность, так и речевую недостаточность. Как сообщила автор проекта Анастасия Болендер, рекламный текст должен быть кратким и понятным. Однако, стремясь к краткости, рекламщики нередко пропускают слова, необходимые для понимания текста. Также часто встречается нарушение правила смысловой однородности.

"Зафиксированные ошибки сигнализируют о том, что изготовителям рекламы требуется помощь со стороны филологов. Также массовые ошибки на рекламных вывесках диктуют необходимость ужесточить действующие в отношении распространителей рекламы меры административной ответственности, так как реклама – одно из агрессивных средств информационного воздействия – формирует общественное мнение", - отметила Анастасия Болендер.