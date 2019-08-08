Операцию по имплантации радужки глаза впервые провели в Тюменской области

Имплантацию искусственной радужки глаза впервые в регионе провели офтальмологи Областной клинической больницы № 1, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

После серьезной травмы 50-летний мужчина почти потерял зрение. Разрыв глазного яблока привел к повреждению и потере хрусталика и радужки.

"Пациенту была имплантирована искусственная радужка отечественного производства. Такого вида импланты изготавливаются индивидуально для каждого пациента. Мы тщательно подобрали имплант по цвету и параметрам здорового глаза", - отметил заведующий офтальмологическим отделением Областной клинической больницы № 1 Григорий Симоненко, проводивший операцию.

Подобные хирургические вмешательства сложны из-за технического исполнения, их проводят очень редко даже в масштабе страны.

Операция прошла успешно и бесплатно для пациента. Врачи добились хорошего косметического и зрительного эффекта. Мужчину выписали из стационара на амбулаторное наблюдение.