Тюменские археологи презентуют свои исследования в Архангельске

| Фото: Центр изучения Арктики | Фото: Центр изучения Арктики

Археологи ТюмГУ представляют результаты исследований на международной летней школе "Археология и культурная география прибрежных территорий Арктики и Субарктики" в Архангельске с 5 по 11 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Тюменцы представят результаты исследований погребальных и культовых комплексов эпохи Средневековья и Нового времени на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, исследующиеся с 2013 года.

"На сегодняшний день получена репрезентативная серия погребального инвентаря кинтусовского населения IX-XIII века, вероятно, послужившие праобразом народа сихиртя из ненецких легенд, - рассказал сотрудник ТюмГУ, кандидат исторических наук Александр Ткачев. - Мы изучаем уникальный погребальный комплекс XVII-XIX веков, свидетельствующий о процессах христианизации раннененецкого и раннеселькупского населения и фиксирующий смешение христианской и языческой традиций. Отобраны антропологические, палинологические и дендхронологические образцы, которые мы обрабатываем совместно с сотрудниками Тюменского научного центра СО РАН и лаборатории "PaleoData" Отдела геохронологии кайнозоя Института археологии и этнографии СО РАН".

По словам Ткачева, главная цель участия: презентовать результаты этих исследований и сравнить элементы ненецких легенд о сихиртя (cихитря - в ненецкой мифологии мифический народ, ныне живущий под землёй, боящийся дневного света, обитавший в заполярной тундре до прихода ненцев) с реальными археологическими артефактами. В рамках проекта состоится обсуждение вопросов, касающихся международного научного сотрудничества между археологами, антропологами, представителями естественных наук.

В международной школе участвуют авторитетные археологи и историки из Великобритании и России.