Ишимские школьники побывали в гостях у росгвардейцев

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Воспитанники Черемшанского оздоровительного летнего лагеря Ишимского района побывали в гостях у сотрудников отдела вневедомственной охраны, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Руководитель подразделения подполковник полиции Александр Огрызков рассказал детям о службе в войсках национальной гвардии и напомнил о важности соблюдении правил безопасности во время отдыха и в местах массового пребывания людей.

Ведомственная акция "Каникулы с Росгвардией" проводится в дни празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. Ребята узнали о вкладе легендарного конструктора в оружейное дело мирового уровня и с удовольствием изучили конструкцию автомата АК-74.

В завершении встречи школьники увидели документальный фильм о Росгвардии и великих полководцах России.