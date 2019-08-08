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Ишимские школьники побывали в гостях у росгвардейцев

Общество, 18:21 08 августа 2019

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Воспитанники Черемшанского оздоровительного летнего лагеря Ишимского района побывали в гостях у сотрудников отдела вневедомственной охраны, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Руководитель подразделения подполковник полиции Александр Огрызков рассказал детям о службе в войсках национальной гвардии и напомнил о важности соблюдении правил безопасности во время отдыха и в местах массового пребывания людей.

Ведомственная акция "Каникулы с Росгвардией" проводится в дни празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. Ребята узнали о вкладе легендарного конструктора в оружейное дело мирового уровня и с удовольствием изучили конструкцию автомата АК-74.

В завершении встречи школьники увидели документальный фильм о Росгвардии и великих полководцах России.

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# детский летний отдых , Ишимский район , Росгвардия

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