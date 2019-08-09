Ялуторовские модельеры создают коллекцию платьев по сказке "Конек-горбунок"

| Фото: Театр молодежной моды "Каролина" Ялуторовска | Фото: Театр молодежной моды "Каролина" Ялуторовска

Платья Жар-птицы в палехском стиле создают ялуторовские швеи из театра мод "Каролина". Презентация коллекции пройдет в сентябре.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила автор коллекции платьев, сотрудник театра молодежной моды "Каролина" Ялуторовска Екатерина Петрикова.

"Предложение разработать проект по сказке Петра Ершова "Конек-горбунок" поступило от депутатов регионального отделения партии "Единая Россия" в мае. Решение пришло сразу - нужна коллекция платьев "Жар-птица". Через полтора месяца наш проект был одобрен, получил финансовую поддержку и мы приступили к реализации", - рассказала она.

Творческая группа - автор проекта и пять школьниц-участниц театра мод - вначале работали над эскизами. Важно было, добавляет Екатерина Петрикова, чтобы они были в одном стиле. Палехский стал определяющим - в нем расписаны герои "Конька-горбунка" на разной сувенирной продукции.

Материалы для создания платьев - вуаль, трикотаж, фоамиран, разные камни, бусины, стразы. Сейчас мастерицы прошивают детали нарядов и пишут сценарий презентации коллекции.

| Фото: Театр молодежной моды "Каролина" Ялуторовска | Фото: Театр молодежной моды "Каролина" Ялуторовска

"Два платья будут в пол с клиньями и гигантскими перьями. Один костюм – комбинезон с огромным хвостом, на рукавах – перья, - рассказывает Екатерина Петрикова. - Одно платье желтое, другое красное, третье оранжевое. Цвета яркие, огненные. Один наряд станет собирательным – разных оттенков и с короной".

| Фото: Театр молодежной моды "Каролина" Ялуторовска | Фото: Театр молодежной моды "Каролина" Ялуторовска

По словам автора коллекции, девочки, которые выполняют функции дизайнеров, модельеров и моделей, вместе с мастерами создадут платья к середине сентября. Презентация пройдет в Молодежном центре Ялуторовска. От приглашения дефилировать на других сценах Тюменской области в год празднования 185-летия со дня рождения сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" не откажутся, добавила Екатерина Петрикова.

Анжела Лебедева