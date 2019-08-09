В Бердюжском пришкольном лагере провели учебную эвакуацию

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

25 человек вывели из пришкольного лагеря "Дружба" в с. Истошино в рамках учебной эвакуации, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По замыслу учений, в одной из комнат для дневного сна лагеря произошел пожар. Возгорание заметил воспитатель и позвонил по телефону 101, после чего педагоги начали эвакуацию детей. Пожарными было проведено боевое развертывание для тушения условного возгорания.

По словам инспектора межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Вячеслава Бауэра, с поставленными задачами все справились грамотно, быстро покинули условно горящие помещения. Пожарные в ходе тренировки отработали практические действия по эвакуации детей и тушению пожара, также проверили действия персонала по организации эвакуации в случае возгорания.

Сотрудниками Истошинского пожарного поста было проверено внутреннее и наружное водоснабжение объекта школьного образования.

После практических мероприятий с детьми была проведена беседа о требованиях пожарной безопасности, действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации и правилам пользования первичными средствами пожаротушения.