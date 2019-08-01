Льготные кредиты на развитие проектов получат предприниматели региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инвестиционный кредит по льготной ставке до 8,5% годовых могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования, сообщает Деловой портал правительства Тюменской области.

В рамках программы предприниматели могут получить инвестиционный кредит на реализацию проекта в размере от 500 тыс. до 1 млрд рублей сроком на 10 лет (на инвестиционные цели в сфере туризма до 2 млрд рублей), а также кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей сроком на три года.

Льготные заемные средства предоставляют субъектам малого и среднего предпринимательства, которые работают в приоритетных отраслях экономики. К ним относятся сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, образование, обрабатывающее производство, услуги в сфере туризма (въездного и внутреннего) и другие.

Перечень уполномоченных банков, которые предоставляют льготные кредиты, указаны здесь.

Контактное лицо департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по программе льготного кредитования — главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства Виктория Александровна Бобрикова. Телефон 42-66-54, e-mail BobrikovaVA@72to.ru.