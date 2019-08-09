Тюменские токсикологи оказали помощь малышам, выпившим жидкость для розжига

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экстренную помощь двум малышам, проглотившим жидкость для розжига во время выезда на природу, оказали токсикологи Областной клинической больницы № 1 этим летом.

Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранение региона, такие случаи повторяются ежегодно летом.

Специалисты напоминают, что наиболее опасный для несчастных случаев возраст: от года до трех лет и весь дошкольный период, когда ребенку все интересно попробовать на вкус.

Жидкость для розжига похожа на обычную воду – без цвета и, обычно, без резкого запаха, носик у бутылочек, как у детской воды (соской), малыши часто выпивают из нее по ошибке. Однако жидкость оказывается невкусная, жгучая. Ребятишки пугаются, начинают выплевывать ее и кашлять. Именно в этот момент она попадает в легкие, вызывая химический ожог. Кроме того, всосавшись через желудочно-кишечный тракт (если ребенок проглотил жидкость), она поражает печень и почки. Таких детей не всегда удается спасти.

Заведующая токсикологическим отделением ОКБ № 1 Ирина Чайковская настоятельно рекомендует: "При выезде на природу с маленькими детьми не стоит брать с собой жидкость для розжига. Только так мы можем обезопасить их. Желательно разжигать костер натуральными природными материалами: береста, хворост, сухая хвоя и шишки. Конечно, процесс приготовления шашлыков может немного затянуться. Однако запах горящих поленьев намного приятнее, чем запах жидкости для розжига".

Если ЧП все-таки произошло, первой и основной помощью будет вызов бригады скорой помощи с последующей госпитализацией в стационар. Если вы находитесь в Тюмени, то можно самостоятельно привезти ребенка в приемное отделение Областной клинической больницы № 1 (по адресу ул. Котовского, 55). Врачи токсикологического отделения работают круглосуточно без выходных. Важно не пытаться самостоятельно промывать ребенку желудок или вызывать рвоту (промывание допустимо только под контролем врача).

Не стоит также забывать, что жидкость для розжига в некоторых ситуациях взрывоопасна. Если начать зажигать угли или дрова, когда жидкость еще не впиталась полностью, то может произойти взрыв. Те, кто находится рядом, могут получить тяжелые ожоги кожи III степени. И тут потребуется длительное лечение в стационаре.

"Беда может случиться и в самой благополучной семье, и даже когда ребенок находится под присмотром нескольких нянек. Дети, особенно маленькие, очень шустрые, они с интересом познают мир, многое тянут в рот. Наша задача, задача родителей, убрать подальше от детей опасные предметы и химические вещества, чтобы они с удовольствием познавали мир в безопасной среде. И тогда семейный отдых на природе будет приятным и спокойным", - добавила Ирина Чайковская.