Сервис для путешественников разрабатывают программисты ТюмГУ

| Фото: РЖД во ВКонтакте | Фото: РЖД во ВКонтакте

Программисты ТюмГУ разрабатывают сервис, который поможет путешественникам найти оптимальный маршрут между любыми двумя железнодорожными станциями на территории России, сообщает Тюменский государственный университет.

"В эпоху информационных технологий и развитой транспортной системы решение задачи построения маршрута от пункта А до пункта Б с использованием средств общественного транспорта является обыденной операцией. Большинство поисковых сервисов предлагают не поиск удобного маршрута, а выбор из уже заготовленных списков маршрутов. В случае отсутствия прямого сообщения (возможности проезда на одном виде транспорта без пересадок) это приводит к появлению сообщения о том, что маршрут не существует", - говорит автор проекта Роман Алексеев.

По мнению разработчика, в настоящий момент пользователям приходится самостоятельно формировать и оценивать возможные варианты.

"Еще сложнее выглядит задача построения маршрута, предусматривающая использование различных видов транспорта. Например, при формировании маршрута из Кургана в Ноябрьск разумным выглядит привлечение автобусного сообщения на участке Курган-Тюмень вместо того, чтобы искать железнодорожный маршрут с пересадками, заведомо неоптимальный по общей длине пути", - поясняет Роман.

Программисты уже собрали данные обо всех железнодорожных станциях России и СНГ. А также выбрали алгоритм, который позволит осуществлять поиск оптимальных маршрутов по одному из заданных критериев. Оптимальность будет определяться общей длиной пути, суммарной стоимостью, общим временем, затраченным на преодоление маршрута (включая время между пересадками) и количеством пересадок.

"Для завершения проекта необходимо доработать алгоритм построения оптимального маршрута, собрать и агрегировать информацию о стоимости билетов и расписании движения поездов. Кроме того, предстоит разработать удобный пользовательский интерфейс, разместить поисковый сервис на сервере в Интернете и проверить устойчивость к нагрузкам", - отметил автор проекта.