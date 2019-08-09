Торжественные линейки в тюменских школах пройдут в воскресенье, 1 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественные линейки в школах Тюменской области состоятся 1 сентября. Несмотря на то, что День знаний в 2019 году выпадает на воскресенье, решено не переносить линейки на 2 сентября.

Как пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь областного департамента образования Евгения Самохвалова, традиционно линейки, независимо от дня недели, проводятся 1 сентября. А уже со 2 сентября у ребят начинаются уроки.

Всего в новом учебном году в регионе за парты сядут 213 тыс. школьников, 24,5 тыс. из них – первоклассники. Евгения Самохвалова уточнила, что прием документов в школы области продолжается до 1 сентября, поэтому цифра может меняться.

Две новые школы в 2019 году откроются в Тюмени и в Заводоуковске. Школа №12 в Ишиме откроется после капитального ремонта. Всего же учащихся примут 472 средних образовательных учреждения.

Любовь Голышева