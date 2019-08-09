Россиянки рожают детей все позже, утверждает статистика

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россиянки стали позже рожать первого ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.

За последние 15 лет возраст рождения ребенка увеличился. По данным Росстата, первого ребенка рожают в 26 лет, второго в 30 лет, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33. Пятого и последующих детей россиянки рожают в 34 года.

Женщины откладывают рождение ребенка в связи с получением образования или работой. В будущем средний возраст рождения ребенка продолжит расти, прогнозирует Росстат.