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Россиянки рожают детей все позже, утверждает статистика

Общество, 13:26 09 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россиянки стали позже рожать первого ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RT.

За последние 15 лет возраст рождения ребенка увеличился. По данным Росстата, первого ребенка рожают в 26 лет, второго в 30 лет, третьего — в 31 год, а четвертого — в 33. Пятого и последующих детей россиянки рожают в 34 года.

Женщины откладывают рождение ребенка в связи с получением образования или работой. В будущем средний возраст рождения ребенка продолжит расти, прогнозирует Росстат.

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# возраст , женщины , рождение детей

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