На развязке Монтажников-Федюнинского откроют пять надземных переходов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять надземных пешеходных переходов откроют на развязке Монтажников-Федюнинского в Тюмени. Все они будут оборудованы лифтовыми подъемниками и лестницами.

Как отметил главный специалист отдела искусственных сооружений управления автомобильных дорог Тюменской области Александр Гилев, пешеходные переходы являются типовыми. Подобные сооружения уже есть в Тюмени на улицах Широтная и Мельникайте-Чаплина.

"Три перехода будут через кольцо Монтажников-Федюнинского, еще один - через улицу Монтажников, и пятый строится в конце развязки в районе ТЭЦ-1. В них будет предусмотрено освещение, безопасное покрытие, лифты будут обогреваться", - рассказал он.

Развязка на пересечении ТКАД и ул. Монтажников представляет собой эстакаду над кольцом. Общая ее протяженность вместе со съездами составит 7,1 км. Началом участка является Пермяковская развязка, окончанием - Восточный обход Тюмени. Завершить работы подрядчик должен к июлю 2020 года.

В настоящее время здесь ведутся работы по строительству дорожной одежды, съездов, устанавливаются шумозащитные экраны. Планируется также провести озеленение и благоустройство территории.

"Помимо газона, здесь появятся четыреста тридцать сибирских яблонь, а также две тысячи четыреста погонных метров кизильника. Со стороны поля обустроим тротуар для пешеходов и велодорожку. Со стороны города будет только пешеходный тротуар", - рассказал Гилев.

Он добавил, что осенью 2019 года будет запущено кольцо Монтажников-Федюнинского. Сейчас работает только часть полукольца, позволяющая выехать с объездной на ул. Монтажников.

Любовь Голышева