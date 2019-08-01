Массовое чтение поэмы "Слобода" пройдет в Ялуторовске

| Фото: Библиотека Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Библиотека Ялуторовска во ВКонтакте

Массовое чтение поэмы "Слобода" поэта Геннадия Каркишко пройдет в Ялуторовске в день празднования юбилея Тюменской области 15 августа.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала заместитель председателя городского комитета культуры Елена Васильева.

Эта поэма, по словам автора Геннадия Каркишко, почти документальная история.

"Во второй половине 17 века Тюмень нуждалась в новых пахотных землях, - пояснил он. – И тюменский воевода Федор Веригин отправил на их поиск тюменских пашенных крестьян Петрушку Ульянова, да Елеську Гилева.

"Все начиналось с этих башен,

Не зря радели мужики.

Веками в серый цвет окрашен

Острог на берегу реки!".

Это начало поэмы, которая получила Гран-при городского литературно-краеведческого конкурса им. Николая Зубарева, который более 30 лет был директором Ялуторовского музея декабристов.

"Нам очень понравилась история города, изложенная в легкой стихотворной форме, - рассказала Елена Васильева, - мы пригласили всех жалеющих принять участие в ее громком массовом прочтении на площадке у памятника Пушкину в городском саду. Думаю, что в желающих недостатка не будет. Наша городская библиотека стала настоящим центром общения людей разного возраста и поколений. Они тоже провели работу по привлечению ялуторовцев, которые захотят прочесть поэму местного автора".

15 августа в Ялуторовском городском саду состоится народное гулянье "Земля больших людей". После торжественной части и в течение всего дня будет идти концертная программа, работать разнообразные площадки.

Борис Олейник