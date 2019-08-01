Пикник для слепоглухих тюменцев пройдет в центре "Пышма"

| Фото центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» | Фото центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма»

20 слепоглухих жителей региона примут участие в интерактивном мероприятии "Пикник на природе", который пройдет на базе центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" 23 августа, начало в 12 часов, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Досуговый центр для людей с одновременным нарушением зрения и слуха на базе "Пышмы" действует четыре года благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом поддержки слепоглухих "Со-единение", Москва.

Тюменцы занимаются творчеством, участвуют в мастер–классах, чаепитиях, проводят творческие конкурсы, спортивные соревнования, посещают музеи, ездят на экскурсии.

Организаторы сообщают, что дата и время проведения пикника на природе могут измениться в случае непогоды.