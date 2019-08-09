Жители Армизонского района будут получать единую платежку от АО "Газпром энергосбыт Тюмень"

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Начисления за услуги водоснабжения и пользование водоразборной колонкой жителям села Яровое, деревень Плоское, Полое, Семискуль, Снегирево и Менщикова Армизонского района Тюменской области АО "Газпром энергосбыт Тюмень" будет производить с августа 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

Компания заключила договор с Армизонским УМПЖКХ на расчетно-кассовое обслуживание в отношении 256 собственников частных домовладений и теперь принимает показания приборов учета потребителей, начисляет плату за коммунальные ресурсы, печатает и доставляет в почтовые ящики квитанции, а полученные платежи направляет в адрес муниципального унитарного предприятия. Теперь взять справки по расчетам за коммунальные услуги, подать заявления, получить консультации по вопросам произведенных начислений жители указанных населенных пунктов могут в Центре обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень", расположенном по адресу: с. Армизонское, ул. Ленина, 4, каб. 2.

Кроме того, специалисты компании готовы ответить на вопросы физических лиц по многоканальному телефону Контактного центра 8 800 100 56 06 (звонок бесплатный) или в интернет-приемную. Активных пользователей социальных сетей проконсультируют на официальных страницах энергосбыта в Instagram, "ВКонтакте", Facebook.

Преимущества нового порядка оплаты ЖКУ очевидны. Во-первых, теперь будет формироваться одна квитанция на воду и электричество с единым лицевым счетом. Во-вторых, передавать показания приборов учета коммунальных ресурсов и производить оплату услуг можно будет всеми уже знакомыми удобными способами, предоставляемыми АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

Передать показания приборов учета можно при помощи сервисов:

- "Личный кабинет клиента" на официальном сайте компании;

- страницы gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m (без авторизации);

- мобильные приложения "Сбербанк Онлайн" и "Телекард 2.0" АО "Газпромбанк";

- чат-бот АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в мессенджере Viber и социальной сети "ВКонтакте";

- смс-сообщения по телефону 8 903 767 20 60;

- "Голосовой помощник" по телефону 8 900 393 01 77.

Платежи за потребленную электроэнергию принимаются следующими способами:

- в "Личном кабинете клиента" на официальном сайте компании;

- на страницах gesbt.ru/noregistr и gesbt.ru/m (без авторизации);

- через мобильные приложения "Сбербанк Онлайн"; "Телекард 2.0" АО "Газпромбанк"; "СНГБ Онлайн"; "NEW! Запсибкомбанк"; "Банк Открытие";

- в офисах и банкоматах ПАО "Сбербанк", АО "Газпромбанк", ПАО "Банк ФК Открытие", ПАО "Запсибкомбанк";

- в электронных платежных системах Webmoney и Qiwi;

- в Личном кабинете Единого портала государственных услуг.